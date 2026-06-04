Деньги на ветер: во Франции унесло надувную пещеру за 12 миллионов евро

Во Франции унесло ветром надувную пещеру за 12 миллионов евро

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инсталляция не вынесла капризной погоды.

Во Франции пустили на ветер двенадцать миллионов евро. В Париже шквал снес гигантскую инсталляцию на мосту Пон-Неф. Это надувная пещера длиной 120 метров.

Внутри должна была располагаться площадка для высокотехнологичного шоу с музыкальным сопровождением. Арт-объект планировали представить уже в эти выходные, но вместо торжественного открытия теперь подсчитывают убытки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Франция и Бельгия начали совместное расследование ограбления Лувра, которое произошло в октябре 2025 года. Бельгийская полиция обнаружила в телефонах задержанных выходцев из Восточной Европы, специализирующихся на хищении грузов, фотографии Лувра и Галереи Аполлона, откуда были украдены драгоценности. Бельгийские правоохранители признали эти снимки значимыми уликами и сообщили об этом французской стороне, после чего парижские следователи выехали в Бельгию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.