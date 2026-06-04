«Мост» между странами: Гергиев призвал возобновить культурные обмены с США

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф; 5-tv.ru

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Дирижер считает, что это поможет удерживать связь даже при политических разногласиях.

Культурные обмены между Россией и США необходимо возобновлять, Москва готова поддерживать и развивать такие контакты. Об этом народный артист РФ, дирижер Валерий Гергиев заявил на сессии «Россия — США: диалог культур» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам Гергиева, культурное взаимодействие двух стран неоднократно становилось заложником политической обстановки. Он напомнил, что до 1987 года диалог регулярно прерывался на фоне мировых событий: в 1960-е годы на него влияла война во Вьетнаме, а в конце 1970-х — события в Афганистане.

«И всегда запрещались культурные обмены. Что-то происходит в третьей стране — американцы и русские не должны общаться. Происходит еще что-то через пять–десять лет — опять закрываются культурные обмены. И я за то, чтобы мы были не первооткрывателями, а вновь открывателями такого обмена», — отметил Гергиев.

Дирижер подчеркнул, что сейчас Россия и США во многом оказались разделены, однако между ними все равно остается культурный мост. По его словам, именно эта связь обязывает искать способы продолжать общение.

Гергиев отметил, что хорошо знает американские концертные площадки, включая Кеннеди-центр в Вашингтоне и Линкольн-центр в Нью-Йорке, где он не раз выступал. Он добавил, что накопленное предыдущими поколениями культурное наследие нельзя оставлять без продолжения.

«Слишком многое было сделано нашими великими предшественниками, и наша обязанность и долг это продолжать», — отметил Гергиев.

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