«Не как девчонка, а как взрослая»: Лариса Долина призналась, что влюблена

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Стоит ли ждать в скором будущем свадьбу?

Народная артистка России Лариса Долина влюблена. Об этом она рассказала изданию Rocket Mag.

Испольнительница отметила, что ее новые отношения спокойные и размеренные.

«Да, я влюблена, но не как девчонка, а как взрослая женщина», — подчеркнула певица.

Несмотря на это, замуж в четвертый раз знаменитость не собирается. Долина заверила, что была в браке трижды и больше не хочет.

Подробнее о личности того, кто украл сердце артистки, она рассказывать не стала. Отметив, что поведала уже все, что могла, а остальная информация, в том числе и роде деятельности избранника — лишняя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Долина больше не намерена реагировать на хейт в свою сторону. Она научилась полностью игнорировать негатив в социальных сетях и не собирается тратить свое здоровье и время на оправдания перед теми, кто злорадствует над ее проблемами.

Всякие гадости в сети пишут люди, которые просто пытаются выплеснуть свой негатив, считает певица.

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