Фото, видео: Известия; 5-tv.ru

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Люди пришли к зданиям дипмиссий тех государств, которые поддерживают террористический киевский режим.

В эти минуты у посольств Великобритании, Франции, Литвы, Латвии, Польши, Эстонии и других недружественных стран, которые поддерживают террористический киевский режим, проходят митинги. Это акции памяти, посвященные погибшим в Старобельске детям.

В руках участников — фотографии тех, кто не выжил под обломками здания, по которому прицельно ударили украинские дроны. И надпись с датой, когда по колледжу был нанесен удар.

Жертвами трагедии стал 21 человек. Все они — молодые люди, которым было от 18 до 22 лет. Пострадали более сорока. На данный момент в больнице находятся четверо, в том числе тяжелораненый студент, которого долго не могли транспортировать в столицу.

«Состояние его стабилизировалось, но он все равно остается тяжелым пациентом. Он уже вышел на сознание, дыхательная функция восстанавливается. Он находится на заместительной почечной терапии, привязан к аппарату гемодиализа. Транспортировали в стабильном состоянии», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главного врача по лечебной работе Луганской республиканской клинической больницы Руслан Новрузов.

Ранее в московский Институт травматологии и ортопедии доставили еще двоих пациентов. У них многочисленные переломы.

После теракта в Старобельск на место трагедии приезжали иностранные журналисты. Они лично убедились в том, что произошедшее — правда. Им показали фрагменты беспилотников, которыми ВСУ наносили удары по мирным гражданам.

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