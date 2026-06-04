«Жабагадюкинг»: Захарова дала название отношениям Польши и Украины на ПМЭФ-2026

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Мария Захарова придумала емкое определение для разборок между Варшавой и Киевом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «жабагадюкингом» споры о прославлении нацистов киевским режимом между Украиной и Польшей. Об этом она заявила на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Отдельного внимания заслуживает тема жабогадюкинга, которая происходит между официальной Варшавой и Киевом. Вдруг официальная Варшава, польские власти увидели, что киевский режим прославляет коллаборационистов, которые убивали поляков во время Второй мировой войны», — отметила Захарова.

Поводом для скандала стало решение Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «Имени героев УПА»*. Президент Польши Кароль Навроцкий в ответ пригрозил лишить украинского лидера Ордена Белого орла — высшей польской награды.

«А вы где раньше были? Вы не видели шевроны, татуировки, не читали литературу, не знаете, как назывались полки, которые мы называем „нацбаты“, экстремистские, которые теперь стали частью ВСУ? Вы не видели этого ничего?» — добавила она.

Захарова подчеркнула, что это не единичный случай. Киев давно проводит агрессивную пропаганду неонацизма, переписывая историю Великой Отечественной при попустительстве Запада. Варшава же, по ее словам, годами блокировала вопрос эксгумации жертв Волынской резни, а теперь изображает глубокую обиду.

«Жабагадюкинг» — термин, который, по версии дипломата, точно описывает ситуацию: бывшие союзники грызутся друг с другом, делая вид, что ничего не знали о преступлениях киевского режима.

Камнем преткновения в отношениях Варшавы и Киева остается Волынская резня. Польша еще в 2016 году признала массовое уничтожение поляков украинскими националистами в 1943–1945 годах геноцидом и учредила 11 июля Днем памяти жертв. Киев же долгие годы блокировал эксгумацию — за все время поляки с трудом добились разрешения лишь на двух участках.

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* — организация внесена в перечень с экстремистских и запрещена в России.