Мантуров заявил о критической роли редкоземельных металлов для развития промышленности

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Вергун; 5-tv.ru

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Речь идет как о базовых отраслях, так и о сложных наукоемких производствах.

Редкие и редкоземельные металлы играют ключевую роль в развитии современных промышленных отраслей. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на сессии «Редкие, стратегические: суверенитет и международное сотрудничество в области РЗМ и критических минералов» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Без редких и редкоземельных металлов сегодня невозможно мыслить с точки зрения производства высокотехнологичной продукции», — подчеркнул Мантуров.

По словам первого вице-премьера, речь идет как о базовых отраслях промышленности, так и о сложных наукоемких производствах.

Он отметил, что специальные сплавы не создаются без добавления лигатуры на основе редкоземельных металлов. Именно такие компоненты позволяют придавать материалам современные свойства, включая тягучесть, прочность, износостойкость, морозостойкость и жаропрочность.

Отдельно Мантуров выделил микроэлектронику. По его словам, эта отрасль не может существовать без редкоземельных металлов.

Кроме того, такие материалы широко применяются в высокотехнологичной медицине. Их используют для создания оборудования для диагностики, проведения медицинских манипуляций и лечения.

Первый вице-премьер также напомнил, что Россия еще с времен СССР обладает внушительными запасами редкоземельных металлов. Также у страны есть технологии их разделения на концентраты, оксиды и карбонаты.

Эти материалы использовались в различных отраслях промышленности и поставлялись на экспорт. Как отметил Мантуров, имеющееся наследие создает надежную базу для развития отрасли в современной России.

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