Ил-114-300 взлетел: на ПМЭФ представили новейший отечественный самолет

Фото, видео: © РИА Новости/Нина Паршина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Региональный лайнер показали губернаторам и будущим заказчикам перед сертификацией.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подняли в воздух новейший российский турбовинтовой самолет Ил-114-300.

Машину представила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех). Накануне лайнер самостоятельно прилетел из Москвы в аэропорт Пулково, чтобы стать одной из заметных авиационных премьер форума.

Главный конструктор самолета Ил-114-300 Михаил Алексеев рассказал, что самолет доставили в Петербург сразу с несколькими задачами. Форум посещает большое число губернаторов, а Ил-114-300 как раз создавался для региональных маршрутов. Поэтому потенциальные заказчики могут осмотреть машину лично, не выезжая на отдельную демонстрацию.

Кроме того, презентация на ПМЭФ связана с предстоящим получением сертификата. Алексеев назвал этот этап для самолета своеобразным «аттестатом зрелости».

«Ну, самолет прибыл сюда с двумя целями. Первая цель — это присутствие большинства губернаторов на этом форуме. И так как это создавался самолет региональный, а в основном как раз для разных областей, там, районов, то есть есть возможность самолет посетить и посмотреть своими глазами, никуда не ехать, мы его сюда пригнали специально», — объяснил Михаил Алексеев.

Он добавил, что Ил-114-300 прибыл в Петербург не пустым: на борту прилетела делегация, в том числе представители лизинговой компании, которая в дальнейшем будет поставлять такие самолеты эксплуатантам. Также самолетом воспользовался губернатор Ростовской области.

Надежный и автономный

Летчик-испытатель Сергей Сухарь охарактеризовал Ил-114-300 как простой и надежный самолет, который хорошо показал себя во время испытаний. По его словам, машина уже прошла серьезную проверку в разных условиях — от низких температур в Якутске до полетов в высоких широтах.

«Самолет беспроблемный. Он простой и надежный. Вот за все время летных испытаний он только это подтверждает», — отметил Сергей Сухарь.

Отдельно летчик подчеркнул автономность лайнера. Ил-114-300 может работать даже на небольших аэродромах, где нет развитой инфраструктуры. Например, ему не всегда требуется тягач: самолет способен самостоятельно рулить назад.

«Самолет полностью автономный», — сказал Сергей Сухарь.

По словам испытателя, в разных точках, где уже побывал Ил-114-300, обслуживание проходило без серьезных затруднений. Машину принимали на выставке в Индии, проверяли в условиях низких температур и испытывали на маршрутах с непростой географией.

Комфорт для региональных маршрутов

Салон Ил-114-300 рассчитан на 66 пассажиров и визуально выглядит просторнее, чем у ряда аналогов. Самолет создавался для региональных линий, поэтому внутри сделали акцент на удобстве в полете и практичности эксплуатации.

По согласованию с заказчиками кресла могут оснащаться откидными столиками. При этом механизм откидывания спинок не предусмотрен. В хвостовой части находится просторный туалет, куда может заехать инвалидная коляска. Для регионального самолета такая деталь особенно важна: он должен быть удобен не только для коротких деловых перелетов, но и для пассажиров с ограниченной мобильностью.

Ил-114-300 является модернизированной версией турбовинтового Ил-114. Лайнер создается широкой кооперацией предприятий Ростеха под эгидой компании «Ил» ОАК. Дальность полета составляет 1450 километров, а летный экипаж состоит из командира и второго пилота.

Сертификат и запуск поставок

Самолет должен получить сертификат в ближайшее время. Ранее глава ОАК Вадим Бадеха заявил в беседе с ТАСС, что корпорация оценивает возможный выпуск Ил-114-300 на уровне от шести до 12 машин в год — в зависимости от спроса.

Интерес к первым партиям уже проявляют несколько регионов. Отдельно прорабатывается контракт на поставку самолетов Ил-114-300 для авиакомпании «Аврора» — по словам Бадехи, заказ находится на завершающей стадии формирования и может быть оформлен в ближайшие месяцы.

В мае Минпромторг РФ сообщал, что самолет прошел дополнительный этап сертификационных испытаний в Арктике. Ил-114-300 рассчитан на эксплуатацию в широком температурном диапазоне — от минус 50 до плюс 45 градусов. Это делает его особенно востребованным для регионов с суровым климатом, удаленными аэродромами и сложной транспортной доступностью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.