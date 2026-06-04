Водное поло открыло дверь для возвращения российских спортсменов на международную арену

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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Этот командный вид спорта стал первым, в котором наши атлеты получили возможность выступать без дополнительных условий.

Допуск российских спортсменов по водному поло к международным соревнованиям без ограничений — важный прецедент для других видов спорта страны. Об этом заявил глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин на сессии «Навстречу Олимпиаде-2028» в рамках Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, восстановление российских представителей водных видов спорта с флагом и гимном стало особо значимым достижением. Важным он назвал то, что водное поло стало первым командным видом спорта, в котором российские спортсмены получили возможность выступать без дополнительных условий.

«Горжусь двумя фактами. Первое, что нас восстановили с флагом, с гимном. А вдвойне приятно, что первый командный вид спорта — водное поло — теперь допущен до всех соревнований без всяких ограничений», — отметил Мазепин.

При этом глава федерации подчеркнул, что такая ситуация может помочь и другим спортивным организациям отстаивать свои права. По его мнению, пример водных видов спорта дает аргумент для переговоров и возможных юридических действий.

«Это помогает всем другим федерациям настаивать, открывать двери, говорить: «Почему водным видам спорта можно, нам нельзя?» — сказал Мазепин.

Также он добавил, что в правовой практике подобные решения могут рассматриваться как сильный прецедент. Если у одной федерации получилось добиться допуска, то у других появляется основание требовать равного подхода.

«Если у кого-то получилось, то почему мне нельзя? Поэтому спорт должен быть открыт, доступен», — подчеркнул глава Федерации водных видов спорта России.

Помимо этого, Мазепин отметил, что такие решения важны не только для конкретного вида спорта, но и для всей системы российского спорта, поскольку помогают возвращать атлетов к полноценному участию в международных стартах.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Его в этом году принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организатором форума выступает фонд «Росконгресс».

ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций. На несколько дней Санкт-Петербург становится площадкой для обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в рамках ПМЭФ прошел беговой марафон «Борись и побеждай».

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