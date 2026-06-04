Дегтярев: российские спортсмены полноценно возвращаются на международную арену

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кондратюк; 5-tv.ru

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Гимн РФ прозвучал на международных соревнованиях в 2026 году 144 раза.

Россия полноценно возвращается на международную спортивную арену. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев на сессии «Навстречу Олимпиаде-2028» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2026.

«Всего у нас звучал гимн (России. — Прим. ред.) с начала года: 144 раза на международных соревнованиях. Это мир, Европа, кубки мира, кубки Европы», — подчеркнул министр.

Дегтярев добавил, что с паралимпийской сборной России полностью сняты все ограничения. Кроме того, Международная федерация университетского спорта допустила российских спортсменов до соревнований.

По словам министра, активная работа ведется и с Международным олимпийским комитетом. Он отметил, что МОК впервые за последние годы заявил о прогрессе в коммуникации и работе с Олимпийским комитетом России.

«МОК (Международный олимпийский комитет. — При. ред.) впервые за долгие последние годы заявил, что прогресс в коммуникации и работе с ОКР (Олимпийский комитет России. — Прим. ред.) достигнут. Это не мои слова, их. Подтверждаю, прогресс есть», — сказал Дегтярев.

Основные сложности в этом вопросе возникают в командных видах спорта.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей. Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН. В центре обсуждений — баланс между конкуренцией и сотрудничеством в мировой экономике, структурные изменения в России, развитие социальной сферы, будущее технологий и новые инструменты роста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спорт — объединяющая людей из разных сфер сила России. Об этом заявил Дегтярев на ПМэФ-2026.

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