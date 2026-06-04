Россия перестраивает экспортные маршруты в обход логистических рисков

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vernon Yuen; 5-tv.ru

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Развитие альтернативных коридоров помогает снижать зависимость от отдельных направлений.

Россия снижает зависимость от Ормузского пролива за счет новых логистических маршрутов. Об этом в студии «Известий» заявила гендиректор АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) Вероника Никишина в рамках ПМЭФ-2026.

«Россия и раньше, и сейчас особенно, в том числе системно занимается тем, чтобы максимально либо спрямить маршруты, либо убрать лишние плеч — из миультимодальных сделать по одному виду транспорта. И, конечно, так называемая, раскатка новых маршрутов, то есть создание альтернативных логистических маршрутов. Это тоже задача, которой Россия системно занималась и до санкций, и до ситуации с Ормузским проливом», — отметила она.

По ее словам, Россия системно работает над тем, чтобы делать экспортные маршруты короче и удобнее. Речь идет как о сокращении лишних логистических звеньев, так и о переходе с мультимодальных схем на более прямые способы доставки одним видом транспорта.

Никишина подчеркнула, что развитие альтернативных коридоров началось не из-за текущей ситуации вокруг Ормузского пролива и не только после санкций. Это часть долгосрочной стратегии, которая реализуется уже давно.

Одно из направлений этой работы — расширение уже действующих маршрутов. По словам главы РЭЦ, речь идет о «расшивке узких мест»: увеличении пропускной способности, расширении пунктов пропуска и ускорении процедур, зависящих от регуляторов.

Отдельно Никишина выделила запуск и «раскатку» маршрутов. Среди них — Северный морской путь, коридор Север — Юг и другие альтернативные направления, на развитие которых выделяются бюджетные средства.

Все это, по ее словам, должно помочь российскому экспорту выходить на новые рынки и меньше зависеть от проблем в отдельных точках мировой логистики.

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