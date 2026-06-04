«Было все серьезно»: Барановская рассказала об осложнениях во время беременности

Юлия Барановская могла потерять дочь во время беременности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

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Телеведущая не смогла сдержать слез, вспоминая, как едва не потеряла свою единственную дочь.

Телеведущая Юлия Барановская не смогла сдержать слез, рассказывая журналистам о своей беременности и рождении дочери Яны. Откровением звезда поделилась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Знаменитость призналась, что едва не потеряла ребенка — у нее возникла угроза выкидыша на шестом месяце беременности. Барановская провела в палате больше двух месяцев — ее госпитализировали на 24-й неделе.

Маленькая Яна появилась на свет на 36-й неделе. После родов у телеведущей начались осложнения, из-за которых ей прописали строжайший постельный режим.

«Нельзя было переворачиваться с боку на бок. Было все довольно серьезно. Ела я лежа», — говорит теледива.

Дочери Барановской Яне, рожденной от экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина, уже 18 лет. Знаменитая мама неоднократно подчеркивала, что выжить наследнице помогли чудо и врачи.

Телеведущая со слезами на глазах вспоминает тот день, когда ее дочь впервые задышала самостоятельно.

Ранее Юлия Барановская делилась, что они с Яной определились с нарядом на выпускной и выбрали бренд Ирены Сопрано, который готовил одно из платьев для фильма «Дьявол носит Prada 2».

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