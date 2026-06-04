Нутрициолог Кострова: злоупотребление сладким опасно не только лишним весом

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Увлечение шоколадками грозит не только набором килограммов.

Хронический избыток простых углеводов провоцирует серьезные нарушения в организме. Причем настолько, что набор лишнего веса покажется цветочками.

О каких конкретно заболеваниях речь — рассказала нутрициолог Виктория Кострова в беседе с Lenta.ru.

Нагрузка на поджелудочную железу и проблемы с инсулином

По словам Костровой, систематическое злоупотребление сладким заставляет поджелудочную железу работать на пределе возможностей. Со временем рецепторы клеток теряют чувствительность к инсулину — из‑за этого глюкоза не может проникнуть внутрь клеток для выработки энергии и накапливается в кровотоке, повреждая сосуды.

«Чтобы нейтрализовать этот токсичный эффект, печень экстренно конвертирует избыток глюкозы в триглицериды. Так и формируется висцеральное ожирение — плотный жир, обволакивающий внутренние органы», — пояснила Кострова.

Ускоренное старение кожи

Избыток сахара в рационе способен ускорить процессы старения. Всему виной гликирование — процесс, при котором молекулы сахара вступают в реакцию с белками.

Образованные в результате конечные продукты «склеивают» волокна коллагена и эластина. Они становятся жесткими и хрупкими, теряют способность удерживать влагу. Внешне это проявляется:

ранними морщинами;

обвисанием тканей;

тусклым цветом лица.

Проблемы с кишечником и иммунитет

Простые углеводы создают благоприятные условия для размножения условно‑патогенных микроорганизмов и грибов рода Candida в кишечнике. При постоянном употреблении сладкого:

подавляется рост полезных бактерий;

разрушается муциновый слой слизистой кишечника;

нарушается целостность кишечного барьера («синдром дырявого кишечника»).

Токсины проникают в кровоток, провоцируя системное воспаление. Как его опознать? Симптомов много — от постоянной отечности до дерматита.

Дефицит витаминов и минералов

Рафинированный сахар требует значительных ресурсов организма для усвоения. При его переработке расходуются запасы полезных веществ:

витаминов группы B;

витамина C;

хрома;

цинка;

магния.

Дефициты могут привести к хронической усталости, повышенной тревожности, нарушениям сна.

«Гормональные качели» и зависимость от сладкого

«Избыток простых углеводов провоцирует резкий скачок глюкозы, который сопровождается неестественно высоким выбросом дофамина. За этим пиком неизбежно следует такое же резкое падение уровня сахара — реактивная гипогликемия», — рассказала эксперт.

Мозг воспринимает энергетический дефицит как угрозу и заставляет надпочечники вырабатывать гормон стресса — кортизол, который стимулирует аппетит. Так формируется замкнутый круг: упадок сил и настроения человек пытается компенсировать новой порцией сладкого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что диабет второго типа редко начинается внезапно. Уровень сахара в крови растет месяцами и годами, а человек не замечает опасных изменений

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