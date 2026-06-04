Лишний вес — только вершина айсберга: чем опасно злоупотребление сладким
Нутрициолог Кострова: злоупотребление сладким опасно не только лишним весом
Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger
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Увлечение шоколадками грозит не только набором килограммов.
Хронический избыток простых углеводов провоцирует серьезные нарушения в организме. Причем настолько, что набор лишнего веса покажется цветочками.
О каких конкретно заболеваниях речь — рассказала нутрициолог Виктория Кострова в беседе с Lenta.ru.
Нагрузка на поджелудочную железу и проблемы с инсулином
По словам Костровой, систематическое злоупотребление сладким заставляет поджелудочную железу работать на пределе возможностей. Со временем рецепторы клеток теряют чувствительность к инсулину — из‑за этого глюкоза не может проникнуть внутрь клеток для выработки энергии и накапливается в кровотоке, повреждая сосуды.
«Чтобы нейтрализовать этот токсичный эффект, печень экстренно конвертирует избыток глюкозы в триглицериды. Так и формируется висцеральное ожирение — плотный жир, обволакивающий внутренние органы», — пояснила Кострова.
Ускоренное старение кожи
Избыток сахара в рационе способен ускорить процессы старения. Всему виной гликирование — процесс, при котором молекулы сахара вступают в реакцию с белками.
Образованные в результате конечные продукты «склеивают» волокна коллагена и эластина. Они становятся жесткими и хрупкими, теряют способность удерживать влагу. Внешне это проявляется:
- ранними морщинами;
- обвисанием тканей;
- тусклым цветом лица.
Проблемы с кишечником и иммунитет
Простые углеводы создают благоприятные условия для размножения условно‑патогенных микроорганизмов и грибов рода Candida в кишечнике. При постоянном употреблении сладкого:
- подавляется рост полезных бактерий;
- разрушается муциновый слой слизистой кишечника;
- нарушается целостность кишечного барьера («синдром дырявого кишечника»).
Токсины проникают в кровоток, провоцируя системное воспаление. Как его опознать? Симптомов много — от постоянной отечности до дерматита.
Дефицит витаминов и минералов
Рафинированный сахар требует значительных ресурсов организма для усвоения. При его переработке расходуются запасы полезных веществ:
- витаминов группы B;
- витамина C;
- хрома;
- цинка;
- магния.
Дефициты могут привести к хронической усталости, повышенной тревожности, нарушениям сна.
«Гормональные качели» и зависимость от сладкого
«Избыток простых углеводов провоцирует резкий скачок глюкозы, который сопровождается неестественно высоким выбросом дофамина. За этим пиком неизбежно следует такое же резкое падение уровня сахара — реактивная гипогликемия», — рассказала эксперт.
Мозг воспринимает энергетический дефицит как угрозу и заставляет надпочечники вырабатывать гормон стресса — кортизол, который стимулирует аппетит. Так формируется замкнутый круг: упадок сил и настроения человек пытается компенсировать новой порцией сладкого.
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