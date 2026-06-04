Тихая угроза: как вредные привычки день за днем приближают инфаркт
Невролог Исмаилов: риск инфаркта накапливается постепенно из-за вредных привычек
Фото: 5-tv.ru
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Если постоянно нагружать сердце, однажды кровеносная система не выдержит.
Инфаркт не наступает просто так — риск приступа накапливается постепенно. Вредные привычки нагружают сердце каждый день и нарушают обмен веществ. О том, как это происходит, Lenta.ru рассказал невролог Али Исмаилов.
Одна из самых больших опасностей — курение. Из-за содержащегося в сигаретах никотина возникает спазм сосудов, повышается давление. Разрушается сосудистая стенка, ускоряется развитие атеросклероза.
Еще одна вредная привычка — не обращать внимание на высокое давление. Пациент может годами жить с гипертонией, нерегулярно принимая препараты или самовольно отменяя их. Опасность в том, что повышенное давление может долго не ощущаться, однако будет каждый день перегружать сердце и сосуды.
Наконец, третья вредная привычка — недостаток движения. Еще опаснее такой образ жизни становится, если всю неделю сидеть, а затем резко нагрузить организм — например, тяжелой тренировкой, работой на огороде или походом в баню.
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