«Синдром спасателя»: почему привычка помогать другим убивает ваши нервы и время

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Чрезмерная заботливость грозит не только выгоранием.

Не всякое желание помочь идет на пользу. Чрезмерная заботливость способна перерасти в опасную модель поведения — так называемый синдром спасателя. Об этом психолог Кристина Мизерная рассказала Газете.ру..

Человек забывает о своих интересах и пытается нести ответственность за чужие судьбы. По словам эксперта, внешне такое состояние выглядит как искреннее участие, поэтому сам человек редко осознает проблему. Но на деле синдром приводит к тому, что он выгорает эмоционально и теряет способность отстаивать личные границы.

Один из главных маркеров такой ловушки — убеждение, что другие рухнут без вашей поддержки. Такой человек постоянно влезает в чужие дела, раздает советы, где его не просили, и сильно переживает, если у него нет возможности вмешаться.

Еще один тревожный сигнал — неспособность отказать. Даже когда просьба явно не по силам, «спасатель» соглашается. Причина — страх испортить отношения или почувствовать себя виноватым.

«В основе этого лежит не столько доброта, сколько страх. Страх быть ненужным, отвергнутым или недостаточно хорошим. Помощь становится способом удержать отношения и подтвердить свою ценность», — говорит психолог.

Кристина Мизерная отмечает, что корни этой модели тянутся из детства. Если ребенка хвалили или любили только тогда, когда он был полезным и послушным, или если ему пришлось слишком рано повзрослеть и взвалить на себя груз обязанностей, — во взрослой жизни это закрепляется как норма.

Со временем стратегия «спасения» дает сбой. Человек чувствует хроническую усталость и скрытое раздражение. Он понимает, что вкладывается больше, чем получает обратно, но ничего не может с собой поделать. Кроме того, постоянная помощь лишает другого возможности научиться справляться самому, что формирует нездоровую зависимость.

Чтобы разорвать этот круг, психолог советует начать с осознания. Важно отслеживать ситуации, в которых вы берете на себя лишнюю ответственность. Следующий шаг — работа с личными границами: умение говорить «нет» без чувства вины и позволять другим самим решать свои проблемы.

«Поддержка — это не спасение. Это возможность быть рядом, не забирая у другого его ответственность и не разрушая себя», — резюмирует эксперт.

Ранее клинический психолог Илья Суслов объяснил, почему взрослые дети перестают часто звонить родителям. По словам специалиста, дистанция в большинстве случаев становится частью взросления, а не отказом от семьи. Причины могут быть разными: переезд, учеба, работа, новые отношения, а также старые обиды, болезненный опыт детства или желание защититься от контроля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.