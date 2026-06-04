В Славянском районе Краснодарского края введен режим ЧС после прорыва дамбы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

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Жителей ближайшего населенного пункта эвакуировали.

В Славянском районе Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после прорыва дамбы. Об этом сообщила пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района на своем канале в мессенджере МАКС.

«В 00:0 4 июня на пульт оперативного дежурного ЕДДС поступила информация о проране в теле дамбы обвалования реки Кубань <…> Размеры прораны в ширину 25-30 метров», — проинформировали в ведомстве.

В службе уточнили, что авария угрожает хуторe Урма. Он расположен в 9,5 километра от прораны. После происшествия была включена сирена и началась эвакуация населения. Развернуты пункты временного размещения.

Кроме того, проводятся работы по ликвидации последствий. Уложено около 30 тысяч мешков с песком и установлено 200 метров водоналивной дамбы обвалования — это временное ограждение места аварии.

В работе на дамбе задействовано 494 человека и 25 единиц техники. Также ведется круглосуточный контроль за состоянием ограждения и уровнем воды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате прорыва дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане разрушена большая площадь приречных лесов и кустарников.

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