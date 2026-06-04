От растяжения до пневмоторакса: чем опасно катание на сапборде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Чаще всего травмы получают те, кто-только начал осваивать развлечение на воде.

Несоблюдение техники безопасности при катании на сапборде грозит травмами. Об этом изданию Life.ru рассказала врач-травматолог-ортопед, врач ЛФК Карина Семенова.

«Чаще всего травмы происходят не из-за экстремальности этого вида спорта, а из-за переоценки своих возможностей, отсутствия разминки, недостатка опыта или банального несоблюдения техники безопасности. Конечно, новички травмируются чаще», — отметила медик.

Она добавила, что повреждения можно получить во время неудачного падения, ныряния, неправильной техники гребли, неосторожного поведения на воде или во время шуточных «боев», которые многие молодые люди любят устраивать.

Все это нередко приводит к растяжению связок, подворачиванию стоп, воспалению сухожилий и ушибам. Также неосторожные сапбордисты могут получить перелом лодыжки или ребер. А те, кто любит нырять или прыгать с такой доски, рискуют получить так называемый перелом ныряльщика — тяжелую травму шейного отдела позвоночника. Она может обернуться крайне серьезными проблемами, подчеркнула Семенова.

Неправильная гребля с большой вероятностью может привести к боли и дискомфорту в плечевом суставе. Также ошибки в техники оказывают большую нагрузку на позвоночник и поясницу, а это прямой путь к болям в спине, мышечным спазмам и даже грыжи.

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