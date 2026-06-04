Орешкин: БРИКС обеспечивает половину экономического роста в мире

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При этом на страны Большой семерки приходится лишь 20 процентов.

Страны БРИКС обеспечивают 50 процентов мирового экономического роста. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности».

«Страны БРИКС сейчас — это 50 процентов глобального экономического роста. (Большая — Прим. ред.) семерка — меньше 20 процентов глобального экономического роста», — сказал Орешкин.

Замруководителя администрации главы государства отметил, что государства G7 уже утратили прежнее влияние, их руководство впадает в панику, суетится и поспешно вводит антироссийские санкции. Хаотичная деятельность семерки будоражит весь мир, а текущие изменения имеют глубинный характер.

Орешкин пояснил эту тенденцию на примере Индии, Германии и Новой Зеландии, которые отличаются по экономическим условиям, но страдают от одних и тех же проблем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как нулевой день ПМЭФ задал тон всему форуму.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс».

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.

Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

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