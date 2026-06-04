Силуанов заявил о достижении Россией финансового суверенитета

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Отечественная экономика демонстрирует устойчивость к внешним вызовам.

Россия успешно достигла финансового суверенитета, который теперь необходимо защищать и укреплять, несмотря на продолжающееся санкционное давление со стороны других государств. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Несмотря на все сложности, <…> с точки зрения финансов, мне кажется, <…> мы достигли абсолютно суверенной позиции. А именно, мы независимы от решений третьих стран», — сказал он.

Глава Минфина подчеркнул, что сформированный уровень самостоятельности в денежно-кредитной и бюджетной политике является критически важным достижением страны. По словам Силуанова, к этому результату следует относиться максимально бережно, продолжая работу по наращиванию внутренней устойчивости системы.

Силуанов также привел конкретные показатели, свидетельствующие об укреплении позиций государства. В частности, он указал на то, что объем внешнего государственного долга России на сегодняшний день зафиксирован на крайне низкой отметке. Он составляет около 10%. В ближайшем будущем страна рассчитывает полностью его погасить.

Министр подчеркнул, что стоит внимательно относиться к решениям в сфере бюджета и государственных финансов. Это необходимо, так как от них зависят финансовая стабильность и макроэкономическая устойчивость страны.

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