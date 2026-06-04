Подозреваемую в мошенничестве Хатуну Аташян доставили в Москву
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru
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Отвечать на вопросы без адвокатов задержанная отказалась.
Хатуну Аташян, которую подозревают в обмане десятков блогеров на миллионы рублей, доставили в Москву после задержания в Минске. Сейчас с ней продолжаются следственные действия. Пока, правда, предполагаемая мошенница отказывается отвечать на вопросы правоохранителей.
— Мне нужен мой адвокат.
— Что случилось у вас?
— Я не знаю. Вот придёт адвокат, узнаю.
— При каких обстоятельствах задержаны?
— Все комментарии с адвокатом».
По данным полиции, Аташян знакомилась с блогерами и предлагала им отдых на очень выгодных условиях. Клиент должен был лететь на Мальдивы или Маврикий бесплатно, доплатив только за своего спутника. Правда, путевок блогеры так и не дождались и денег тоже лишились. Заявления на предпринимательницу написали больше двух десятков пострадавших.
Хатуна Аташян не в первый раз была замечена в сомнительных схемах, но к ответственности ранее не привлекалась. В этот раз от ее действий пострадали сразу несколько блогеров.
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