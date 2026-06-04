«Связки должны быть в ресурсе»: Катя Лель рассказала, как сохранить голос

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Знаменитость отметила, что эти мышцы очень чувствительны и нежны.

Здоровье, сон и гармония внутри себя — лучшие средства для поддержки голоса музыканта. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка России Катя Лель на премьере сериала «Тайная жизнь Ми».

Певица согласилась со своим коллегой, заслуженным артистом России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в том, что сон — это одно из лучших средств для сохранения работоспособности исполнителей.

«Конечно, сон, безусловно, необходим для голосовых связок. Иначе голосовые связки не захотят смыкаться. Две голосовые связки — это две такие мышцы, которые должны сомкнуться, чтобы извлечь звук. Для этого они должны быть в ресурсе. Они должны выспаться, они должны быть в хорошем настроении. В позитиве обязательно, потому что они все чувствуют, очень нежны», — отметила Лель.

Также знаменитость добавила, что артист должен быть здоров. Потому что при, например, простуде голосовые связки не смогут полноценно работать, соответственно, певец не будет правильно извлекать звук.

Кроме того, для Лель немаловажными факторами, улучшающими качество исполнения, являются любовь, позитив, гармония внутри себя и с миром.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катя Лель готова вновь выйти замуж. Но к будущему избраннику у знаменитости подготовлен целый список требований. Например, он не должен быть старше 35 лет.

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