«У меня классная»: Кросс про желание иметь двойную жизнь

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Блогера привлекают путешествий во времени, так как ей интересно посмотреть на исторические события.

Блогер Карина Кросс не хотела бы жить двойной жизнью. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Тайная жизнь Ми».

Она отметила, что не хотела бы ничего менять в своей жизни, даже несмотря на недавний конфликт с хейтерами в социальных сетях.

«Мне кажется, что моя жизнь классная. Я бы не хотела никакой другой жизни. <…> Поменяться с кем-то или сделать какую-то двойную, нет», — призналась интернет-знаменитость.

Блогер и другим пожелала почувствовать себя классными и полюбить именно свою жизнь. Тогда и окружающий мир станет для людей прекрасным.

При этом Кросс не против путешествий во времени. Ей интересно побывать в прошлом и посмотреть на исторические события, которые когда-то происходили.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что солнцезащитные очки и вуаль позволяют Карине Кросс чувствовать себя комфортнее. Однажды декоративные линзы помогли увить мир не очень четко, как через фильтр. И с тех пор она предпочитает носить что-то на глазах, чтобы смотреть на мир через этот фильтр.

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