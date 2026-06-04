СК начал дополнительные мероприятия по поиску пропавшей семьи Усольцевых
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Спецтехника и десятки спасателей прочесывают маршруты в надежде найти след.
Следственный комитет инициировал проведение дополнительных поисковых действий в Красноярском крае для установления местонахождения семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей осенью 2025 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление по Красноярскому краю и Хакасии.
К масштабной операции присоединятся порядка 80 человек, включая опытных криминалистов, которые заранее наметили приоритетные зоны для обследования. Основная работа сосредоточена на пеших тропах, ведущих к Кутурчинскому Белогорью.
Во время поисков будут применяться беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическая техника.
Также к поискам привлечены спасательные службы, силовые ведомства, специалисты службы Госохотнадзора, участники поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеры.
История загадочного исчезновения началась 28 сентября 2025 года, когда бизнесмен, его супруга и пятилетняя дочь пропали в районе Минской петли во время похода к горе Буратинка.
За прошедшее время поисковики обследовали огромные территории — более 40 квадратных километров леса и полтысячи километров дорог. Однако видимых результатов это не принесло.
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