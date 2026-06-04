Троянский конь «Евровидения»: как Киркоров добыл для Болгарии победу в конкурсе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Instagram*/fkirkorov; 5-tv.ru

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Певец посвятил этот успех своему отцу.

Народный артист России Филипп Киркоров решил ответить на все слухи и споры вокруг своего участия в подготовке Болгарии к музыкальному конкурсу «Евровидение-2026». На странице в социальной сети он разместил пост, в котором рассказал о вкладе в триумф певицы DARA (настоящее имя — Дарина Йотова).

Публикацию он сопроводил забавным видеороликом — Киркоров предстает в образе троянского коня, который потом едет по арене под победную песню. При этом на его фоне развиваются флаги двух стран — России и Болгарии.

«Благодаря мне Болгария участвовала в „Евровидении“ и победила! Европейские СМИ прозвали меня Троянским конем, подозревая мое прямое участие в этой победе», — написал поп-король российской эстрады.

Говоря о роли в победе Болгарии в конкурсе, Киркоров напомнил, что страна несколько лет не участвовала в нем из-за финансовых трудностей. Артист решил протянуть руку помощи после встречи с Эмилом Кошлуковым, который год назад руководил Болгарским национальным телевидением.

«Я привел инвестора на БНТ, который любезно согласился профинансировать Болгарию и ее участие в Евровидении в 2026 году. Вот так вот. Благодаря моим друзьям, благодаря мне Болгария вновь вступила в конкурсную борьбу и ярко вернулась на конкурс», — указал исполнитель.

Артист также выразил гордость за свою компанию Dream Team, которая подготовила Дарину к конкурсу. При этом он добавил, что решил высказаться об этом лишь сейчас, потому что был вынужден отказаться от всех комментариев по ряду причин. В конце публикации Киркоров написал, что посвятил эту победу своему отцу Бедросу Киркорову, который мечтал о победе Болгарии.

«Твоя мечта сбылась», — добавил Филипп.

Болгария выиграла «Евровидение» впервые в своей истории. Певица DARA с песней Bangaranga по итогам голосования жюри и зрителей набрала 516 баллов.

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