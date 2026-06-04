Китайский зал Екатерининского дворца открылся после реставрации

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Для воссоздания интерьера мастера из Поднебесной сделали 155 лаковых панно.

А сейчас к новости, где за результатом стоят годы кропотливой работы. В Петербурге в Царском Селе после многолетней реставрации открыли Китайский зал Екатерининского дворца. Интерьер, уничтоженный в годы войны, сегодня восстановлен практически заново — с участием мастеров из Китая и с точным соблюдением старинных технологий.

Как работали над одним из самых сложных проектов последних лет и что осталось за кадром — увидел корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Теперь здесь все в точности, как при императрице. Китайский зал Екатерининского дворца освещают массивные бронзовые люстры, на полу — дубовый паркет. Стены во всю их девятиметровую высоту украшают лаковые панно мастеров Поднебесной.

«Самый большой, самый технологически трудный. Для воссоздания, для того чтобы украсить стены этого китайского зала, наши китайские коллеги сделали 155 панелей», — сказала директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.

Классические китайские сюжеты: прибрежные пейзажи, императоры и крестьяне, мифологические животные. Верхний ярус выполнен в технике «мяодзынь» — это сочетание черного лака и золота. Ниже — техника «куансай», это резной полихромный лак.

«Сначала собирают сок лакового дерева. Это дерево, которое растет на Дальнем Востоке. Потом это все долго, воздействием ультрафиолета, мешают в тазу, в какой-то емкости для того, чтобы добиться нужной консистенции и нужного цвета», — сказала старший научный сотрудник ГМЗ «Царское Село» Марина Басова.

Для музея Царского Села исторические панно воссоздала мастерская в Пекине. Штрих за штрихом и резьба без права на ошибку. Кропотливая работа по технологиям предков.

«18 наших мастеров 700 дней создавали эти произведения искусства. Это пример культурного сотрудничества наших стран», — сказал председатель правления Пекинской художественной компании «Синьсинши» Хань Цзямин.

Это самые большие личные покои Екатерины II — 180 квадратных метров. Созданы «русскими европейцами» Чарльзом Камероном и Джакомо Кваренги.

Все это императорское великолепие было уничтожено в войну. В некогда красивейших залах квартировала немецкая солдатня. На первом этаже дворца они сделали конюшню. В итоге что не разграбили, то при бегстве сожгли.

«Екатерининский дворец — творение Растрелли, и этот дворец немцы разрушили. Снег на зеркальном паркете дворцовых залов», — кадры хроники.

И вот спустя без малого век здесь вновь дух и величие императорской России.

«С екатерининских времен в Китайском зале не было так многолюдно. Императрица любила эти интерьеры. Здесь она чуть ли не ежедневно проводила праздники, обеды, принимала гостей», — сообщил корреспондент Даниил Ланков.

«Это еще и уникальный международный проект. Эти панели, которые возвращались благодаря усилиям не только наших специалистов, но и потрясающих, наших замечательных китайских коллег», — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Теперь, когда реставрация Китайского зала завершена, в Екатерининском дворце открывается новый экскурсионный маршрут, посвященный личному пространству императрицы. Восемь уникальных интерьеров — каждый из которых — шедевр в своем стиле.

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