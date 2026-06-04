Россия направляет в Конго специалистов для борьбы с Эболой

Фото, видео: www.globallookpress.com/XinHua/Nie Zuguo; 5-tv.ru

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ВОЗ признала критической ситуацию со вспышкой лихорадки.

Ситуация со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго критическая. Такую оценку дали специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). На борьбу с вирусом в ближайшие месяцы требуется 115 миллионов долларов. Однако сейчас доступна лишь треть от необходимой суммы.

Глава ВОЗ раскритиковал страны, которые вводят ограничения для прибывших из Африки. По его словам, это нарушает цепочки поставок, мешает борьбе с эпидемией, а введенные ограничения не соответствуют степени риска.

«По оценке Всемирной организации здравоохранения, степень риска остается неизменной: очень высокая на национальном уровне, высокая на региональном уровне и низкая на глобальном уровне», — заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Всего в Демократической Республике Конго подтвердили почти 350 случаев заболевания. 60 из них завершились летальным исходом. Чтобы сдержать распространение вируса, Россия направляет в регион группу специалистов. Они привезут новейшие ПЦР-тесты для диагностики смертельно опасного заболевания, а также займутся обучением местных врачей.

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