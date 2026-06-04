Как нулевой день ПМЭФ задал тон главному экономическому форуму

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

Петербург в центре мирового экономического внимания.

В эти дни Петербург — в центре мирового экономического внимания. Сегодня первый день работы ПМЭФ. Ведущие эксперты, политики и бизнес из более чем 100 стран, а это больше 20 тысяч участников, обсудят технологии будущего, инвестиции и отрасли, которые определят развитие мировой экономики на годы вперед. Ну а накануне там прошел так называемый нулевой день — с дискуссиями, неформальными встречами и первыми соглашениями. Все самое интересное увидел корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Нулевой день форума неспроста называют именно так. Это возможность до начала глубокой экономической повестки глубоко поговорить о других не менее важных вещах — например, о контурах будущего. Оно здесь представлено вполне наглядно. Новые разработки в медицине, к примеру, некоторые изучают через VR-очки, хотя и невооруженным взглядом видно: российской науке есть что показать.

«Это автомат сердечно-легочной реанимации. Первый на российском рынке, производство — Россия», — сказал первый заместитель генерального директора компании-разработчика Владимир Каламагин.

«Первый российский цифровой микроскоп для стоматологии. На сегодняшний день это маленькое чудо закрывает в стоматологии все направления», — сказал президент ассоциации «3D-стоматология» Игорь Митрофанов.

Как на витрине — и новые системы нейроуправления протезами, и отечественный медицинский робот-компаньон. То есть, по идее, общество будущего должно быть технологичным и здоровым. Главное, чтобы хватало ресурсов. Один из ключевых — чистая пресная вода. О том, как обеспечить к ней доступ для всех, говорили на специальной сессии.

«Речь идет об инновациях в технологиях. У России, скажем, есть технологии в области водоснабжения, но новые технологии в этой сфере должны быть доступны и для развивающихся стран», — сказал специальный посланник генерального секретаря ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди.

«Россия в настоящее время лидирует в применении передовых технологий искусственного интеллекта, и мы видим множество инноваций, которые позволяют использовать технологии ИИ в борьбе с нехваткой воды, в поиске источников пресной воды», — сказал соучредитель организации по развитию и сотрудничеству в Африке Дэвид Окпатума.

Технологии ценны сами по себе, но не менее важно поддерживать их развитие. На этой сессии как раз обсуждают, как привлечь инвестиции. Упор предлагают делать на международное сотрудничество. Механизмы БРИКС очень кстати. Арабские Эмираты присоединились к клубу всего два года назад, но уже сполна ощущают позитивный эффект.

«БРИКС создал Новый банк развития. Он имеет мандат на дальнейшее развитие инфраструктуры, дальнейшую поддержку инициатив партнерства государственного и частного секторов», — сказал заместитель министра финансов ОАЭ Юнис Хаджи Аль-Хури.

А ведь Россия предлагает и новый инструмент — инвестиционную платформу БРИКС. Страны-партнеры объединяют свои цифровые активы и вместе вкладывают их в перспективные проекты.

«Речь о том, чтобы использовать цифровой подход к привлечению инвестиционного ресурса и его направлению туда, где востребованы инвестиции. Страны мирового большинства, развивающиеся рынки испытывают острейший дефицит капиталовложения», — сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Уже с нулевого дня Петербургский экономический форум в постоянном движении. Сергея Рябкова журналисты продолжили осаждать прямо в лифте. А в центральном пассаже прозвучало важное предостережение.

«Мы проанализировали 15 самых главных угроз в пяти областях для России к 2050 году. Среди всех угроз самая страшная, самая фатальная, самая серьезная — это угроза технологического отставания. Она связана с огромным количеством последствий, в том числе с утратой суверенитета», — сказал директор учебно-научного центра «Высшая политическая школа имени Ивана Ильина» Российского государственного гуманитарного университета Александр Дугин.

Работа форума во многом посвящена тому, чтобы этого не допустить. Впереди — самый насыщенный день.

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