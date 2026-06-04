Захарова раскрыла смысл участия США в ПМЭФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Американская делегация приехала на форум впервые за много лет.

Участие американской делегации в Петербургском экономическом форуме — шанс США озвучить свою позицию широкой аудитории. Об этом в интервью РИА Новости сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Это (участие США. — Прим. ред.) возможность донести свою позицию, это возможность выступить и что-то сказать», — заявила дипломат.

Представители США участвуют в ПМЭФ впервые с 2018 года. Американскую делегацию возглавил руководитель комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, гость выступит на сессии «Россия — США: диалог культур». Сам Мимс-Кук заявил, что разрешение на приезд в РФ получил от американского лидера Дональда Трампа.

Ранее Мимс Кук-младший передал копию Ситкинской иконы Божией Матери Свято-Троицкой Приморской пустыни в Санкт-Петербурге. Он таким образом решил указать на важность диалога между Москвой и Вашингтоном, несмотря на обстановку в мире. Глава комиссии также добавил, что с Россией его связывают личные отношения.

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