«Диалог важен»: Дмитриев указал на провал «ложных нарративов»

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Глава РФПИ отреагировал на встречу Алексея Миллера и зампреда немецкой партии АдГ.

Встреча главы «Газпрома» Алексея Миллера с немецким депутатом говорит о важности связей и крахе «ложных нарративов». Об этом на своей странице в социальной сети сообщил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Так он отреагировал на материал британской газеты Financial Times. В нем говорится о состоявшихся в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) переговорах руководителя компании с зампредседателя партии «Альтернатива для Германии» Маркусом Фромайером.

«Диалог важен. Ложные нарративы терпят неудачу», — написал Дмитриев.

Ранее он заявил, что интерес к работе с Россией со стороны зарубежных стран растет, а особую активность проявляют государства Ближнего Востока, Африки, Южной Америки и Азии. Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что РФПИ в рамках ПМЭФ намерен заключить семь контрактов с иностранными партнерами в развитии технологии, агропромышленного комплекса и транспорта. Кроме того, Дмитриев добавил, что заинтересованность в восстановлении контактов также проявляют страны Запада.

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