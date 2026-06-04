Палата представителей США ограничила полномочия Трампа в войне с Ираном
Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos
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За резолюцию проголосовали 215 конгрессменов против 208, четверо республиканцев поддержали демократов.
Палата представителей США одобрила резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента Дональда Трампа в отношении конфликта с Ираном. Об этом 3 июня сообщило агентство Reuters.
Документ поддержали 215 законодателей, 208 выступили против. Четверо республиканцев присоединились к демократам. Агентство отмечает, что это стало очередным ударом для Трампа в Конгрессе, несмотря на незначительное большинство его партии в обеих палатах.
Ранее, 19 мая, Сенат США уже одобрил аналогичный законопроект: 50 сенаторов — за, 47 — против. Инициативу поддержали большинство демократов и четверо республиканцев.
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