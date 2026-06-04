Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Деловая активность на старте форума превысила все ожидания.

Первый день форума позади. Итоги подводить пока рано, но уже можно сказать, что деловая активность превысила все ожидания. О самых заметных событиях — корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Где бы им еще встретиться! Один антрепренер из Индии, другой — из Саудовской Аравии. И вот так — с обмена визитками в галерее Петербургского форума — начинается большой интернациональный бизнес.

«Название моей компании на тамильском языке означает: «Все люди мира — мои друзья и родственники», — сказал участник форума Сивакумар Чандрасекаран.

Вот и едут: сингапурцы — в поисках выгодных инвестиций.

«Торговлю невозможно остановить. Она похожа на воду: если перекрыть одно направление, поток найдет другое русло», — сказал участник ПМЭФ из Сингапура Дэрил Раизал-Минг Тан.

Нигерийцы стремятся найти способы укрепить обороноспособность страны.

«Российский рынок очень-очень важен, потому что Россия является одним из крупнейших в мире производителей продукции и оборудования. Качество — одно из лучших в мире», — сказал главный исполнительный директор IRIS Group (Нигерия, оборонка) Олувасеун Тоуп Иеремия Адениран.

Флаги на главной аллее — не просто декорация. Их ровно столько, чтобы каждый из гостей нашел свой. Год назад «Экспофорум» принял участников из 144 стран. В этот раз их — по всем признакам — не меньше.

Самый мощный десант — из Саудовской Аравии. Несколько министров, члены королевской семьи. Официальный статус страны-гостя обязывает. Аравийский полуостров традиционно щедро представлен в Петербурге. Потому что российский бизнес так же щедро представлен в свободных экономических зонах стран залива.

«В 2026 году две крупных российских компании из 48 российских компаний, которые были локализованы у нас за последние несколько лет, перешли от стадии разработок к коммерциализации. Одна из них — в дрон-секторе», — сказал вице-президент Свободной экономической зоны Халифы в Абу-Даби Халид Аль Марзуки.

На форуме ожидаемо много наших давних — в прямом смысле близких — друзей. География — это судьба. И павильон «Евразия» — тому подтверждение.

Впрочем, национальный колорит не влияет на серьезность диалога. Отдельные сессии — по отношениям с Киргизией и по политической ситуации в Молдавии.

«Подавляющее большинство граждан, более 65-70 процентов, хотят дружить с Россией. Поэтому, с этой точки зрения, конечно, нынешний уровень двусторонних отношений не соответствует ожиданиям наших граждан», — сказал Игорь Додон.

Недружественных стран у России, как известно, нет. Есть недружественные правительства.

«Сюда не загоняют палкой. Сюда тянутся люди. Другое дело, что многим чинят препятствия, вы читали, не пускают сюда тех, кто хотел бы попасть из западных стран в силу разных причин», — сказал заместитель министра иностранных дел Александр Панкин.

Тем не менее, в Петербург уже направился немецкий экс-канцлер Герхард Шредер. В дороге и его соотечественники из АдГ. На пути из США — причем прямиком в студию «Известий» — Скотт Риттер. Приедет и Кэндис Оуэнс, журналистка, известная своим расследованием о жене Макрона.

«Россия может показать: у нас есть контакты с действующими и бывшими чиновниками, с бизнесом, и взаимодействие постепенно возобновляется», — сказал Джон Кавулич.

Главный же американский гость — официальный представитель администрации Трампа, курирующий изящные искусства, Родни Мимс Кук — младший — уже гуляет по летнему Петербургу.

И это при том, что на Западе не только русский бизнес, но и культуру долго и безуспешно пытались отменять.

«Искусство не должно быть вовлечено в политические вопросы, потому что каждый в каждой стране, на каждом континенте нуждается в культуре», — сказал куратор выставок, специалист в области африканского искусства (Италия) Алессандро Романини.

Международный трек саммита называется «Между конфронтацией и сотрудничеством». Однако мировым же большинством Россия всегда воспринималась как друг и партнер.

«БРИКС обладает огромным стратегическим потенциалом. И Россия обладает серьезными компетенциями в области технологий и готовa делиться опытом», — сказала участница форума из Нигерии Чиома Дози.

Главный итог первого дня — точное понимание: на форум по-прежнему стремятся со всех концов. В поисках выгоды. А остаются — по любви.

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