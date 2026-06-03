Иран ударил по эсминцу США в Оманском заливе

Фото: www.globallookpress.com/US Navy

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Военные заявили, что били по «центру командования и управления».

Иранские военные нанесли удар по американскому эсминцу, который хотел приблизиться к территориальным водам исламской республики в Оманском заливе. Об этом сообщает местного агентство Fars со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил ИРИ.

«Военно-морские силы Исламской Республики Иран сразу после обнаружения и идентификации нанесли удар по „центру командования и управления“, расположенному на американском эсминце, который намеревался приблизиться к территориальным водам ИРИ в Оманском заливе», — говорится в сообщении.

Издание подчеркивает, что военный корабль США подвергся атаке несколько часов назад. При этом агентство не раскрыло точные подробности инцидента. Кроме того, отсутствуют данные о возможных повреждениях.

Накануне Тегеран заявил о приостановке переговоров с Вашингтоном из-за эскалации конфликта между Израилем и Ливаном. Иранская сторона отметила, что возобновит диалог после завершения операции Тель-Авива в секторе Газа и Ливане. Кроме того, Иран рассматривает вариант с закрытием Ормузского пролива.

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