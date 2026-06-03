Гости ПМЭФ собрались на арт-коктейль «Петербургские сезоны» в Михайловском замке

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Коробейников; 5-tv.ru

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Культурная программа форума продолжилась в исторических интерьерах Северной столицы.

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) посетили арт-коктейль «Петербургские сезоны», который прошел в интерьерах Михайловского замка. Кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

После насыщенного дня, посвященного деловым встречам, переговорам и презентациям, гости форума собрались на вечернее мероприятие в одном из знаковых архитектурных памятников Санкт-Петербурга. Программа объединила музыку и неформальное общение представителей бизнеса, культуры и общественной жизни.

Накануне, как сообщал 5-tv.ru, в преддверии форума в Особняке Мясникова состоялся вечер журнала «Москвичка». Гостям предложили блюда местных производителей, включая шаверму и чебуреки, а также сезонную черешню. Музыкальную программу представили диджей Ефим Гинзбург и певица Теона Контридзе.

ПМЭФ-2026 проходит под девизом «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Форум остается одной из ведущих международных площадок для обсуждения вопросов экономики, технологий и международного сотрудничества.

В центре внимания участников находятся развитие партнерских связей со странами Востока и Глобального Юга, укрепление устойчивости национальных экономик и поиск практических решений в условиях меняющейся мировой конъюнктуры.

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