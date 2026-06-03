Весной 700 животных из городских приютов Москвы обрели новый дом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В столице весной выросло число собак и кошек, которых забрали новые хозяева.

С марта по май новые семьи нашли 700 собак и кошек из городских приютов Москвы: 497 собак и 203 кошки. Это на 49 питомцев больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Об этом сообщает портал mos.ru.

Сейчас в столице работают 13 городских приютов, где живут более 15 тысяч безнадзорных животных. Хозяев им помогают искать сотрудники учреждений, волонтеры, выставки-пристройства и городской сервис «Моспитомец».

Весной одним из заметных событий стало мероприятие «Моспитомец х Четвероногий друг» на Тверском бульваре, где дом нашли более 50 питомцев. Еще пять собак и кошек забрали после выставки на ВДНХ.

В электронном каталоге сервиса размещены анкеты более тысячи животных из всех городских приютов Москвы. Пользователи могут выбрать любимца по возрасту или окрасу, пройти короткий тест на совместимость и записаться на знакомство.

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