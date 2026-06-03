«Сдай русский всему миру назло»: SHAMAN обратился к выпускникам
SHAMAN спел песню «Сдай русский» для сдающих ЕГЭ выпускников
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/SHAMAN/shaman_channel; 5-tv.ru
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Артист неожиданно переосмыслил один из своих самых известных хитов перед важным днем для школьников.
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, обратился к выпускникам накануне Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку и представил специальную версию своей популярной композиции «Я русский». Видео с исполнением песни певец опубликовал в социальных сетях.
Ярослав пожелал школьникам успешно справиться с испытанием.
«Завтра у вас ЕГЭ по русскому. И я от всего сердца желаю вам успешно его сдать, и в связи с этим ловите от меня на удачу эту версию», — заявил он.
После обращения исполнитель исполнил фрагмент обновленной версии песни, в которой строки оригинального хита были адаптированы под предстоящий экзамен.
«Сдай русский на 100 баллов скорей,
Сдай русский лучше учителей,
Сдай русский, чтобы всем повезло,
Сдай русский всему миру назло», — спел Дронов.
Глава «Лиги безопасного интернета» и супруга артиста Екатерина Мизулина в соцсетях сообщила, что идея создания такой версии композиции появилась благодаря подписчикам ее канала.
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