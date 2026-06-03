Экс-игрок сборной России Федор Кудряшов попал в ДТП со скорой помощью в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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По предварительной информации, инцидент произошел на Кутузовском проспекте.

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Федор Кудряшов оказался участником дорожной аварии в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, инцидент произошел на Кутузовском проспекте. Кудряшов ехал на мотоцикле и столкнулся с автомобилем скорой помощи. В результате ДТП футболист травмировал левое предплечье и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Федору Кудряшову 39 лет. Профессиональную карьеру он начинал в «Спартаке», к которому присоединился в 2005 году. Несмотря на несколько аренд, вместе с красно-белыми защитник трижды становился серебряным призером чемпионата России.

Позднее футболист выступал за грозненский «Терек», а затем за «Ростов», в составе которого также завоевал серебряные медали Российской премьер-лиги.

В 2018 году Кудряшов вошел в состав сборной России на домашний чемпионат мира и принял участие в четырех матчах национальной команды на турнире.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиянка пострадала в результате ДТП с автобусом в Турции. Авария произошла в районе Сарайкей провинции Денизли. Следовавший из Измира в Анталью пассажирский автобус выехал на ограждение трассы Денизли — Айдын, после чего загорелся.

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