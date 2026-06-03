«Эффект и результат»: Мурашко о ключевой стратегии развития медицины в России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

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Страна переходит от сборки и упаковки лекарственных препаратов к созданию собственных платформенных решений.

Создание новых лекарств и внедрение современных подходов к лечению — одна из ключевых стратегий развития медицины в России. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на сессии «Инвестиции в лекарственную доступность: от молекулы до пациента. Приоритетные направления инноваций для здоровья человека» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам министра, теперь важно переходить от простой сборки и упаковки препаратов к созданию собственных платформенных решений. Он подчеркнул, что системе здравоохранения нужны не только воспроизведенные препараты, но и новые идеи терапии.

«Нам нужны не только воспроизведенные препараты, но и новые идеи по внедрению терапии — в этом и состоит ключевая стратегия на сегодня», — сказал Мурашко.

К тому же министр отметил, что при разработке лекарств необходимо учитывать вопросы национальной безопасности. Так, важно уделять внимание поставщикам важных ингредиентов, материалов и других компонентов, используемых в производстве.

«Всегда существуют критические поставщики, и мы должны четко понимать, в том числе формируя задачу для того, кто имеет компетенции в производстве — от пластика до сред», — пояснил Мурашко.

Еще одной важной задачей глава Минздрава назвал ускорение и удешевление научных разработок. Этим занимаются как государственные, так и частные организации. При оценке работы федеральных научных учреждений, по его словам, все чаще учитывается монетизация интеллектуальной деятельности.

Помимо этого, как пояснил Мурашко, при создании новых методов лечения необходимо сравнивать их с уже существующими вариантами терапии. Если для заболевания уже есть недорогой и эффективный способ лечения, более дорогая новая разработка будет оцениваться особенно внимательно.

«Всегда сопоставляются цена, эффект и результат на популяцию населения», — отметил министр.

Глава Минздрава добавил, что Россия открыта к медицинским инновациям, а каждая новая инициатива в этой сфере рассматривается отдельно.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в России создали три лекарства для пациентов с редкими заболеваниями.

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