Глава AmCham допустил возвращение энерго- и авиакомпаний США в Россию

Фото, видео: www.globallookpress.com/Russian Look; 5-tv.ru

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Для реализации этих планов необходимо выполнение одного ключевого условия.

Ряд западных компаний продолжает анализировать возможности для возобновления работы в России. Наибольший интерес к российскому рынку проявляют представители энергетической отрасли, авиационного сектора и высоких технологий. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Компании следят за ситуацией, они в контакте с нами. Компании, особенно в сфере энергетики, авиации, хай-тек, они действительно следят за ситуацией, изучают рынок, изучают законы, правила. <…> Планируется их возвращение», — сказал он.

При этом Эйджи отметил, что возвращение иностранных игроков напрямую зависит от урегулирования конфликта на Украине. По его словам, без заключения мирного соглашения власти США не одобрят снятие санкционных ограничений и масштабное возобновление деятельности американского бизнеса в России.

Кроме того, возможность возвращения рассматривают нефтяные компании из США, а также производители промышленного оборудования и смазочных материалов.

«Вот такие продукты можно завтра начинать продавать, если бы была возможность», — заключил глава AmCham.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) играет важную роль для экономики, поскольку в эти дни становится одной из главных площадок для прямого разговора между государством, бизнесом, экспертами и зарубежными партнерами. На ПМЭФ обсуждают не только текущие проблемы рынков, но и более широкие вопросы развития: инвестиции, финансовую политику, технологические изменения, поддержку предпринимателей, международную кооперацию и новые модели роста.

Для российской экономики форум важен еще и как место, где деловая повестка превращается в конкретные решения. Во время ПМЭФ компании, регионы, банки, госкорпорации и иностранные партнеры ведут переговоры, заключают соглашения и запускают проекты, которые затем могут повлиять на промышленность, инфраструктуру, занятость и развитие отдельных территорий. Именно поэтому форум воспринимается не просто как дискуссионная площадка, а как инструмент для привлечения инвестиций и демонстрации экономического потенциала страны.

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