Глава АвтоВАЗа Соколов: в 2026 году компания продаст около 350 тыс. автомобилей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Итоговый результат будет зависеть от экспорта и курса рубля.

АвтоВАЗ по итогам 2026 года рассчитывает реализовать около 350 тысяч автомобилей. Об этом глава компании Максим Соколов рассказал в студии «Известий» в рамках ПМЭФ.

По словам Соколова, прогноз по продажам напрямую связан с экспортными поставками. На внешние рынки, в свою очередь, влияет курс рубля: чем крепче национальная валюта, тем сложнее становится продавать автомобили за рубежом. Поэтому компания сейчас особенно внимательно выстраивает планы и по производству, и по реализации машин.

«Многое будет зависеть от экспорта, а экспорт во многом зависит от курса сильного рубля и понятно, что чем сильнее рубль, тем меньше продажи на экспортных рынках. Но тут все взаимозависимо, поэтому мы сегодня на кончиках пальцев, так сказать, формируем нашу модель и производства, и продаж, чтобы обеспечить максимум и того, и другого», — сказал Соколов.

Глава АвтоВАЗа отметил, что традиционно важными направлениями экспорта для компании остаются страны СНГ и Белоруссия. При этом производитель также рассматривает новые рынки — страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

Компания уже открыла дилерские центры в Объединенных Арабских Эмиратах и начала поставки автомобилей в Йемен и Оман. Кроме того, АвтоВАЗ изучает возможности выхода на рынок Вьетнама. По словам Соколова, перспективы поставок будут зависеть от экономической ситуации и колебаний курса рубля.

В 2025 году продажи АвтоВАЗа сократились на 26% по сравнению с предыдущим годом и составили 338 тысяч автомобилей с учетом поставок по государственным контрактам.

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