Дети в закрытых чатах: Бельский призвал контролировать мессенджеры

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Петербурге обсуждают, как снизить влияние гаджетов на подростков.

Контроль за тем, как дети пользуются мессенджерами, стал особенно важен на фоне роста подростковой преступности. Об этом «Известиям» заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в рамках ПМЭФ.

По его словам, в городе активно развивают инфраструктуру для занятости детей: открываются спортивные школы, секции и кружки. Однако, несмотря на это, уровень детской преступности в Санкт-Петербурге за год вырос на 45%. Бельский связал проблему, в том числе с тем, что значительную часть времени подростки проводят с гаджетами.

«В основном их (детей. — Прим. ред.) кто-то ведет куда-то, то есть они участвуют в каких-то закрытых чатах, через мессенджеры. Поэтому, конечно, что мы можем сейчас сделать? Максимально ограничить их взаимодействие с этим мессенджером, либо максимально взять его под контроль», — сказал Бельский.

Глава городского заксобрания также рассказал, что обсуждается идея запрета или ограничения использования телефонов детьми в школах. При этом инициатива пока находится на ранней стадии, поэтому, по его мнению, уже сейчас важно использовать другие способы профилактики.

Бельский предложил начинать контроль за использованием гаджетов с семьи. Родители, по его словам, могут ограничивать доступ детей к отдельным сайтам и следить за активностью в мессенджерах.

«Есть и ограничения посещения тех или иных сайтов, (есть. — Прим. ред) возможность контролирования мессенджера. Родители могут поставить родительский контроль, в том числе и на количество времени, которое ребенок использует в телефоне», — сказал он.

По мнению Бельского, такие меры могут стать частью более широкой работы по защите детей от опасного влияния закрытых онлайн-сообществ и вовлечения в противоправные действия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.