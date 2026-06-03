Вячеслав Фетисов вышел на лед во время матча СКА на ПМЭФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спортсмен появился на мероприятии в форме со своей фамилией.

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил матч хоккейного клуба СКА, который прошел во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Видео с мероприятия публикует 5-tv.ru.

Фетисов появился на льду в спортивной форме со своей фамилией. Его выход стал одним из заметных моментов спортивной программы форума.

До этого прославленный хоккеист высказывался о положении дел в петербургском клубе. Он отмечал, что верит в СКА и считает ситуацию в команде устойчивой.

«СКА — хороший и стабильный клуб. В межсезонье он проведет работу и подготовится к следующему сезону. У тренерского штаба есть время, чтобы подготовить команду к дальнейшим успешным выступлениям», — подчеркивал Фетисов, комментируя итоги выступления команды в сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Тогда СКА занял седьмое место в Западной конференции, а в первом раунде Кубка Гагарина уступил московскому «Динамо» в серии со счетом 2:4.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. ПМЭФ традиционно объединил представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций. Главная тема форума в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гости ПМЭФ-2026 могут прокатиться на русской тройке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.