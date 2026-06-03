Маркетплейсы под давлением: на ПМЭФ назвали проблемы платформенного бизнеса

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Одним из наиболее острых вопросов остается разница в условиях торговли для иностранных и российских селлеров.

Ключевые проблемы, с которыми сталкиваются участники бизнеса маркетплейсов, — это задержки платежей, изменение условий оферты, потребительский терроризм и различия в положении российских и иностранных продавцов. Подробнее об этом рассказала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова сказал на сессии «Трансформация малого бизнеса: новая формула роста МСП» в рамках ПМЭФ.

По ее словам, ведомство анализирует обращения и конкретные случаи, связанные с работой продавцов на маркетплейсах. Особое внимание уделяется тому, как часто предприниматели сталкиваются с задержками выплат и изменением условий сотрудничества со стороны платформ.

«Мы тоже разбираем кейсы, начиная от задержки платежей, изменения условий оферты, насколько это часто — не часто», — отметила Илюшникова.

Одним из самых острых вопросов остается разница в условиях торговли для иностранных и российских селлеров. Эта тема, по словам замминистра, вызывает особое внимание у бизнеса и профильных ведомств.

Также Илюшникова указала на проблему возвратов товаров, купленных через маркетплейсы. Она пояснила, что в классической торговле и при продажах через интернет-магазины такие механизмы прописаны в законодательстве, однако для платформенной торговли регулирование пока остается неполным.

«Когда у нас, по сути, возврат товаров российских, если он приобретен через маркетплейс, в должной мере в законодательстве не урегулирован при классической торговле. И даже при торговле через интернет-магазины это урегулировано, а через маркетплейс — не до конца», — отметила замминистра.

По словам Илюшниковой, такие вопросы важны для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса, так как многие предприниматели используют маркетплейсы в качестве основного канала для продаж. При этом правила работы на цифровых платформах должны быть понятными и справедливыми как для продавцов, так и для покупателей.

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