Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Ключевая тема форума в 2026 году — инновации, работа с ИИ и цифровые технологии.

И уже сегодня к Петербургу приковано внимание всего делового мира. Там завершается первый день Международного экономического форума. Участвуют более сотни стран! Ожидается, что за несколько дней удастся заключить сделки на общую сумму в шесть с половиной триллионов рублей. И первые соглашения уже подписаны.

Ну а ключевая тема этого года — инновации. Роботы уже стали полноценными участниками форума. А вот битва искусственных интеллектов проходит впервые. Свидетелем такого поединка стал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

100 стран. 20 тысяч гостей. Лучшие мировые умы в экономике и политике. В центре их внимания — искусственный интеллект. Ведь он наступает на пятки.

В этом павильоне — концентрация искусственного интеллекта. Башкортостан представила «дерево Шэжэрэ». По сути, это нейросеть, которая может отвечать на вопросы. Давайте зададим ей свой.

— Здравствуйте. Кто умнее: человек или искусственный интеллект?

— Искусственный интеллект превосходит человека в скорости обработки огромных объемов данных и выполнении сложных вычислений с абсолютной точностью.

Вот так. Их все больше. Еще вчера такие антропоморфные роботы появлялись разве что в фантастических фильмах.

«Глаза разбегаются: на кого обращать внимание — то ли на робособак, то ли на антропоморфных роботов. Вот они танцуют. У этого боевая стойка, очевидно. Привет. Привет. Не хочет. Нормально, чуть не пропустил. Опасный, опасный тип», — отметил корреспондент.

Виртуальный мир уже стал частью нашей реальности. Особенно это касается молодого поколения. Более 90% детей в России начинают пользоваться интернетом уже с четырех лет. Поэтому семейному контенту в России — максимум внимания. Нужен качественный продукт. И он у нас есть. Мультфильм «Три кота», например, помогает детям адаптироваться к взрослой жизни.

«Три кота» смотрится практически во всем мире, пользуется огромной популярностью. Российский контент все больше востребован и детьми, и взрослыми, и подростками. Пересечение этих сред очень большое», — рассказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Новые технологии задают темп. Без них невозможно развитие. Акционерный банк «РОССИЯ» будет помогать в создании благоприятных условий для реализации нацпроекта по цифровой трансформации в новых регионах. На форуме подписан меморандум.

«Планируется построить около четырех тысяч новых базовых станций, что, конечно же, позволит улучшить качество связи, обеспечить связью больше населения», — прокомментировала Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко.

Мир разделился: во благо цифровые достижения используют далеко не все. Поэтому среди актуальных ноу-хау — как защититься от вражеского ИИ.

Вот здесь происходит битва искусственных интеллектов. Вражеский ИИ, он подсвечен красным, пытается атаковать инфраструктуру условного нефтегазового предприятия. Нужно дать отпор.

И это уже стало типичной ситуацией. Особенно сейчас: Запад использует все средства, от технических до вербальных, чтобы подчинить себе информационное поле. Где только «золотому миллиарду» можно все.

«Это самое коллективное западное меньшинство буквально приучает мировое сообщество к мысли о том, что мир делится не просто на дикие джунгли и прекрасный сад, а что можно вот в рамках этого деления людей уничтожать без суда и следствия», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

И эта картинка — единственная, которую получает западный зритель через СМИ. Легендарный боец Джефф Монсон регулярно бывает в Донбассе. Но там, где он родился, правду никто и слышать не хочет.

«Сейчас существует нарратив, что Россия плохая, а бедные люди Украины страдают. Запад поддерживает эту мысль уже более десяти лет. Если ты скажешь там, что они тем самым поддерживают этнические чистки и тысячи людей умерли из-за поддержки Запада, они не захотят услышать это», — сказал боец ММА Джефф Монсон.

Среди участников дискуссий — известный немецкий журналист, автор расследований Хуберт Зайпель.

— Для вас не опасно здесь находиться, как к этому отнесутся в Германии?

— Бывают неприятные ситуации, когда меня называют «агентом Путина», но с этим можно смириться. В период напряженности и конфонтации мораль и правда несовместимы. Напротив, всегда предпринимается попытка изобразить противника злым.

Но сейчас все больше представителей западных элит понимают: без России все равно никуда. Поэтому в Петербурге на форуме в этом году открыто участвуют европейские и американские бизнесмены, политики и журналисты.

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