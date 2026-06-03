Жители ДНР несут цветы к месту теракта в Енакиево

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

В результате удара ВСУ пострадали 11 человек, восемь — погибли.

Жители Донецкой Республики весь день несут цветы к месту трагедии в Енакиево. Украинский беспилотник прицельно атаковал рейсовый автобус, который следовал из Подмосковья в Симферополь. Части машины разбросало на десятки метров. Салон выгорел. Погибли восемь человек. Есть раненые, в том числе ребенок. Вся последняя информация о состоянии пострадавших, а также о ходе расследования теракта — у корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Множественные осколочные ранения, контузия и сильные ожоги — Эрес Серин из Тувы в момент атаки украинского беспилотника крепко спал и помнит только то, что было после.

«Я уже, можно сказать, глухой. Что-то там или радио, или телевизор работает. Такие голоса были, как будто робот разговаривает, кричит. Потом уже в скорой помощи понял, что у меня барабанной перепонки уже нет», — рассказал пострадавший Эрес Серин.

Рейсовый автобус Москва — Симферополь заехал в Енакиево, чтобы высадить местных пассажиров, которые ехали из столицы. Все произошло в 03:50 примерно. Автобус двигался, удар пришелся на ходу. Вот там место, где произошел взрыв. Автобус по инерции проехал еще несколько десятков метров, остановился здесь. Началась эвакуация раненых. Все произошло буквально за две минуты. Быстро люди выскочили, после чего автобус весь был объят пламенем.

Вот кадры с камеры уличного наблюдения — на них попал момент удара. Раннее утро, еще не рассвело — значит, беспилотник оснащен камерой ночного видения. Он пикирует на автобус сзади. То есть это спланированная атака — не случайная. Взрыв такой мощный, что камеру сносит с кронштейнов.

Один из двоих водителей в момент трагедии спал. После взрыва помогал выводить людей из автобуса. До сих пор находится в шоковом состоянии.

— Доля секунды, он прилетел. Это же все в одну секунду было. Это же не ДТП.

Автобус выгорел дотла. Вот так он выглядит внутри. Еще до того, как эксперты приступили к работе, было ясно: это не «Хорнет» с его полуторакилограммовым зарядом взрывчатки. Что-то более мощное.

«На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно от ударного БПЛА самолетного типа, на которых имеются подписи на иностранном языке», — сообщил следователь СК РФ.

Одному из пострадавших госпитализация не потребовалась. Десять раненых доставлены в горловскую больницу, в том числе семилетний ребенок.

«Ребенок находится в ЦОМД, у него У него непроникающее ранение грудной клетки, он под динамическим наблюдением, состояние у него средней степени тяжести», — рассказала главврач больницы № 2 города Горловки Нелля Якуненко.

Среди взрослых раненых многие находятся в тяжелом состоянии и были прооперированы.

«Сейчас у нас находятся девять человек. Одна женщина в крайне тяжелом состоянии, только после оперативного вмешательства. Тяжелейшее осколочное ранение брюшной полости с повреждением кишечника, женских половых органов. Оказывается все необходимая помощь. И вторая женщина — с осколочным ранением и открытым переломом нижних конечностей», — добавила Якуненко.

Почти все пострадавшие — не местные, жители различных регионов России, которые ехали в Крым.

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