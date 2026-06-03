Роботы-футболисты, новейшие автомобили и лифт будущего: чудеса технологий на ПМЭФ-2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

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На форуме показали разработки, которые уже меняют производство, транспорт и городскую среду.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — это не только переговоры, соглашения и большие экономические заявления.

В 2026 году площадка в «Экспофоруме» превратилась еще и в витрину технологий: здесь показывают беспилотники, роботов, киберпротезы, новые автомобили, аграрные машины, умные лифты и даже фарфор, качество которого проверяют лазер и камеры технического зрения.

Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Но если пройтись по стендам, становится ясно: это будущее уже не выглядит абстрактным. Оно ездит, летает, сканирует, сортирует яблоки, развозит печенье, играет в футбол и помогает человеку там, где ему самому может быть опасно.

Беспилотник для закрытых пространств

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Одной из заметных новинок стал российский беспилотник «Геоскан Пульсар», представленный на стенде Санкт-Петербурга. Разработка предназначена для обследования закрытых, труднодоступных и потенциально опасных помещений — например, промышленных объектов, заброшенных зданий или зон, где могут находиться химические вещества.

Главная особенность аппарата в том, что он способен работать там, где нет сигнала GPS и ГЛОНАСС. Для ориентации в пространстве дрон использует лидар и камеры: он измеряет расстояние до стен и препятствий, строит облако точек, а затем формирует трехмерную модель помещения. Все данные записываются на борту, а после полета оператор получает обработанную информацию и может изучить объект без риска для человека.

«Это наша новая разработка, новая модель „Геоскан Пульсар“ для того, чтобы инспектировать труднодоступные места», — подчеркнула руководитель образовательных проектов компании «Геоскан» Мария Щербакова.

По словам представителя компании, беспилотник также запоминает маршрут и может самостоятельно выйти обратно из помещения. Он оценивает запас батареи, понимает, хватит ли ресурса на возвращение, и учитывает ограничения по времени полета.

В перспективе аппарат могут использовать предприятия, управляющие компании и специалисты, которым нужно проверять опасные объекты без участия человека внутри.

Позолоченный киберпротез как символ новой нормы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Среди самых ярких визуальных образов форума оказалась модель Вероника Левенец, появившаяся на ПМЭФ с позолоченным бионическим протезом. У 33-летней девушки от рождения нет левой руки, однако это не помешало ей построить карьеру и сниматься для российских и европейских глянцевых журналов.

Для ПМЭФ ее появление стало не просто эффектным выходом, а напоминанием о том, как высокотехнологичные протезы меняют жизнь людей. Вероника участвует в форуме второй год подряд. В прошлом году она рассказывала, как современные протезы помогают возвращаться к полноценной жизни и что в России такую помощь можно получить бесплатно — за счет государства.

Роботы «Рокки» вышли на футбольное поле

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Еще один живой и почти киношный эпизод ПМЭФ — роботы команды Московского физико-технического института. На форуме представили модель «Рокки» четвертой версии и показали, как механические игроки пробуют себя в футболе.

На поле роботы двигались не без неловкости: падали, вставали, снова шли к мячу и явно не претендовали на звание футбольных звезд. Но за неуклюжестью стоит серьезная инженерная работа. Внутри «Рокки» используется предобученная нейронная сеть, которая отвечает за движение.

Разработчики отмечают, что такие роботы умеют не только играть в футбол. Они могут стрелять из лука, участвовать в соревнованиях по прыжкам в длину и бегать по линии.

Новый кроссовер Volga K50

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Автомобильная часть форума тоже получилась насыщенной. На ПМЭФ представили флагманский российский кроссовер Volga K50. Машину показали широкой аудитории как премиальный и комфортный автомобиль, рассчитанный на семейные поездки, бизнес-задачи и статусное владение.

Кроссовер получил двухлитровый двигатель и восьмиступенчатую трансмиссию. Производство машины организовано на заводе в Нижнем Новгороде. В компании подчеркивают, что бренд VOLGA намерен развиваться в сегменте полноразмерных комфортабельных автомобилей.

Глава бренда VOLGA Татьяна Фадеева отметила, что участие в форуме стало для марки важным этапом публичной презентации. Директор стратегии компании Михаил Хлопяк, в свою очередь, говорил о перспективах использования таких машин в такси и государственными структурами. Таким образом, Volga K50 представляют не только как автомобиль для частного покупателя, но и как модель, которая может выйти в более массовую эксплуатацию.

Jeland J6 и робот-презентатор «Айнет»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

На ПМЭФ впервые показали новый кроссовер Jeland J6 — первую модель бренда Jeland. Проект запускает «АГР Холдинг» вместе с китайской компанией Defetoo, а производство планируют наладить в Санкт-Петербурге, на бывшем заводе General Motors в Шушарах.

Автомобиль получил полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 147 лошадиных сил, роботизированную коробку передач и передний привод. Заявленная стоимость кроссовера составляет от 2,29 до 2,65 миллиона рублей. Для рынка это попытка занять нишу доступного современного кроссовера с локальным производством в России.

Отдельной частью презентации стал антропоморфный робот «Айнет», который показал автомобиль гостям форума. Робота установили на стенде Калужской области, и он быстро стал одной из самых заметных технологических деталей экспозиции. В Агентстве развития бизнеса Калужской области рассказали, что «Айнет» создавался как помощник человека и инженер для производства. Он способен распознавать объекты, перемещать грузы, проводить инструктажи по технике безопасности и выполнять точные операции.

Российский болид BR03 против иномарок

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Спортивную часть технологической витрины представил российский гоночный болид BR03. Машина разработана отечественными конструкторами, собирается в Москве и, по словам представителей проекта, может конкурировать с зарубежными аналогами известных брендов.

Медиаменеджер программы развития российского автоспорта SMP Racing Кирилл Качнов отметил, что главное в этом автомобиле — его российское происхождение и доступность по сравнению с иностранными спортпрототипами.

«Самое интересное в этом автомобиле, что он российский. Он разработан российскими конструкторами, собирается в Москве. На равных конкурирует с иномарками таких культовых брендов, как Mercedes, BMW, Porsche, Lamborghini. Стоит при этом в два раза дешевле», — подчеркнул эксперт.

По его словам, иностранные аналоги стоят около 500 тысяч долларов, тогда как российская машина обходится примерно вдвое дешевле. Это дает гонщикам возможность развиваться на отечественных трассах при меньшем бюджете. BR03 уже показал себя в деле: Виталий Петров и Сергей Сироткин побеждали на нем в гонке Akhmat Race, преодолев более 500 километров за четыре часа.

На форуме болид разместили у пространства Всероссийской федерации русской тройки. Такое соседство выглядело необычно: рядом оказались два символа скорости из разных эпох — традиционная русская упряжка и современный гоночный спортпрототип. На кузове автомобиля указаны фамилии Петрова и Сироткина, а сама экспозиция стала одной из заметных точек притяжения для гостей.

Робот для сбора урожая

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Технологии для сельского хозяйства на ПМЭФ представили через разработку, которая помогает собирать и сортировать урожай. Робот предназначен для работы в садах и на предприятиях, где нужно быстро обрабатывать большие объемы плодов.

Технический директор компании Евгений Тахтилов подчеркнул, что речь идет не о замене человека, а о поддержке работников аграрной отрасли.

«Мы не говорим о том, что он лучше, чем человек. Он дополняет человека и оказывает существенную помощь в сборе урожая», — отметил Тахтилов.

Робот способен собирать яблоки, сортировать их по цвету, размеру и состоянию, а также выявлять поврежденные или больные плоды. Кроме того, техника может контролировать состояние деревьев и собирать цифровую информацию, которая помогает аграриям анализировать здоровье сада.

Такие системы особенно полезны там, где важны скорость, точность и большой объем обработки. Машина может отбирать гнилые плоды, распределять урожай по категориям и помогать хозяйствам быстрее принимать решения о состоянии посадок.

Фарфор проверяют лазером и камерами

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Императорский фарфоровый завод показал на ПМЭФ, как даже традиционное производство может становиться высокотехнологичным. На стенде Санкт-Петербурга представили систему контроля качества, в которой экспертный глаз мастера дополняют камеры технического зрения и лазерное сканирование.

Автоматизированная система проверяет изделия на мельчайшие дефекты, отклонения в форме, неровности поверхности и несоответствие стандартам росписи. Камеры фиксируют предмет с разных ракурсов, а программное обеспечение сравнивает изображение с эталонной моделью. Лазер измеряет толщину стенок, геометрию и точность формы.

Для фарфорового производства это особенно важно: речь идет не просто о посуде, а о предметах коллекционной и художественной ценности. Новая система позволяет выявлять недочеты раньше, снижать процент брака и делать качество более стабильным. При этом технология не отменяет традицию, а усиливает ее — точность машины помогает сохранить уровень, который раньше полностью зависел от опыта человека.

Л ифт будущего

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Карачаровский механический завод представил на ПМЭФ специальную версию лифта «Москвич». Нестандартная кабина увеличенного размера стала частью стенда Правительства Москвы и превратилась в интерактивное пространство.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что на заводе действует отдельный участок для создания нестандартных кабин. Там специалисты меняют габариты, встраивают мультимедийные элементы и разрабатывают индивидуальный дизайн под конкретные проекты.

«Для создания нестандартных кабин на Карачаровском механическом заводе действует отдельный производственный участок, где специалисты адаптируют габариты, интегрируют мультимедийные решения и разрабатывают индивидуальный дизайн проектов», — сказал Анатолий Гарбузов.

На стенде Москвы лифт стал фотозоной «Москва — лучший город земли». Его панель знакомит посетителей с 14 столичными локациями, среди которых Московский центр фотоники, предприятие ГК «МонАрх» и флагманский центр практической подготовки колледжей Москвы «Руднево».

Сам КМЗ является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», а на его базе формируется первый в России кластер лифтостроения и вертикального транспорта. После модернизации предприятие сможет выпускать до 12 тысяч лифтов в год.

Роботы-курьеры с печеньем и сувенирами

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Не все технологии на ПМЭФ выглядят как сложные промышленные машины. Некоторые просто подъезжают к гостям и предлагают угощение. Московские роботы-курьеры развозят по форуму печенье, воду и сувениры.

В контейнерах механических доставщиков лежит узорное печенье с белой глазурью и красной буквой «М», вода в картонной упаковке и наборы наклеек. На них изображены известные личности, связанные с Москвой, столичные достопримечательности и цитаты о городе.

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