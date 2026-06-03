Отдых между сессиями: гости ПМЭФ-2026 могут прокатиться на русской тройке

На ПМЭФ гостей бесплатно катают на русской тройке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Бесплатные поездки организовали на заднем дворе павильона H.

Гости Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отдыхая в перерывах между сессиями, могут прокатиться на русской тройке. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

Бесплатные поездки организовали на заднем дворе павильона H с 12 до 17 часов.

Такой формат — часть презентации Всероссийской федерации русской тройки на ПМЭФ-2026. Для участников и гостей форума это возможность не только увидеть традиционный русский конный экипаж, но и познакомиться с новым национальным видом спорта.

Русскую тройку признали национальным видом спорта в январе.

Развитием направления займется Всероссийская федерация русской тройки. Организация отвечает за проведение соревнований, подготовку спортсменов, развитие тренировочных школ в регионах, а также за формирование системы квалификации судей на федеральном уровне.

Министр спорта России Михаил Дегтярев до этого отмечал, что поддержка национальных видов спорта помогает сохранять историческое наследие и культурную идентичность страны.

В свою очередь президент Всероссийской федерации русской тройки Дмитрий Киселев подчеркивал, что новый статус открывает для этого направления дополнительные возможности. Он напомнил, что русская тройка появилась в середине XVIII века благодаря русским ямщикам. По словам Киселева, она до сих пор считается самым быстрым видом конного транспорта.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. На форуме представлены деловые, культурные и презентационные мероприятия, среди которых отдельное место заняли проекты, связанные с российскими традициями и национальными видами спорта.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, российский болид BR03 показали у пространства русской тройки на ПМЭФ.

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