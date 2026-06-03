Артюхин: цифровой рубль уже используют для оплаты штрафов и платежей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Такой метод оплаты практически не отличается от привычных безналичных расчетов.

В России постепенно расширяется применение цифрового рубля. Уже сейчас граждане могут использовать новую форму национальной валюты для оплаты различных платежей, а также административных штрафов. Об этом рассказал руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин в студии «Известий» в рамках ПМЭФ- 2026.

«Граждане стали постепенно подходить к использованию цифрового рубля. Мы имеем гипотезу, это наша линия, что с развитием цифровых отношений он все более широко будет применяться в бюджетной системе», — пояснил Артюхин.

По его словам, для обычных граждан цифровой рубль практически не отличается от привычных безналичных денег. Разница заключается в том, что средства хранятся не на банковском счете, а в специальном цифровом кошельке на платформе Банка России.

Глава Федерального казначейства также напомнил, что еще в 2025 году был проведен эксперимент по использованию цифрового рубля. Тогда состоялась первая выплата зарплаты в новой форме валюты — ее добровольно согласился получить один из депутатов.

Сейчас возможности цифрового рубля стали шире. По словам Артюхина, любой гражданин уже может оплачивать в цифровых рублях платежи в бюджет. В качестве примера он привел административные штрафы и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Руководитель Федерального казначейства сообщил, что через цифровой рубль уже поступило около 35 тысяч рублей таких платежей.

Артюхин выразил уверенность, что в будущем новая форма национальной валюты станет более привычной как для граждан, так и для государственных расчетов.

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