Артюхин: казначейство принесло бюджету страны около полутора триллионов рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Главное назначение ведомства связано с хранением государственных средств и управлением ими до момента использования.

Федеральное казначейство России принесло бюджету около полутора триллионов рублей в 2025 году за счет управления остатками средств на казначейских счетах. Как это работает, на Петербургском международном экономическом форуме объяснил руководитель ведомства Роман Артюхин в студии «Известий».

По его словам, Казначейство выполняет не только учетную функцию. Главное назначение ведомства связано с хранением государственных средств и управлением ими до момента использования.

«Бухгалтерия — это одна из функций казначейства. Какая ключевая функция казначейства, о которой все знают? Казначей — это кто? Хранитель. То есть казна — хранитель», — пояснил Артюхин.

Глава Федерального казначейства сравнил работу ведомства с библейской притчей о талантах. По его словам, деньги можно просто сохранить, а можно приумножить. Именно этим, как отметил Артюхин, и занимается казначейство.

Он напомнил, что единый казначейский счет действует с 2021 года. На нем сосредоточены остатки средств всех бюджетов системы России. Эти деньги, как отметил Артюхин, не должны лежать без движения до момента, когда они понадобятся для выплат.

«Деньги мертвым грузом лежать не должны. Есть так называемая возможность до момента их использования», — сказал руководитель ведомства.

При этом Артюхин подчеркнул, что речь не идет о неформальном «прокручивании» средств. Он заявил, что такие действия невозможны из-за жестких требований бюджетного законодательства.

«Это никто ничего не крутит, это исключено, это невозможно. Законодательство у нас одно из самых выдающихся бюджетных, это просто невозможно», — отметил глава казначейства.

Механизм основан на временной разнице между поступлением денег и их последующим расходованием. Если средства поступили одним днем, а платежи по кассовому плану должны пройти через несколько дней или недель, казначейство может на короткий срок разместить эти деньги через кредитные организации и получить доход для бюджета.

Также Артюхин уточнил, что обычно речь идет о небольших сроках размещения: один день, семь дней или 35 дней. Более длинные сроки тоже возможны, но на них приходится минимальная сумма.

«Когда деньги пришли, а расход мы знаем четко через неделю, через две недели по графикам и срокам платежей, естественно, что нужно сделать? Разместить и заработать деньги с помощью кредитных организаций», — объяснил он.

По словам Артюхина, благодаря этому подходу казначейство стало третьим администратором доходов федерального бюджета. Первое место занимает налоговая служба, второе — таможня.

«Первая налоговая, вторая таможня. И ваш покорный слуга — казначейство», — подытожил руководитель Федерального казначейства.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, первые цифровые рубли поступили на счет российского казначейства.

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