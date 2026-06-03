Переходит на отечественное ПО: казначейство завершает импортозамещение

Артюхин: переход на систему СУБД произошел в рамках задач по импортозамещению

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Российские разработчики успешно справляются с задачей, от которой зависит независимость финансовой инфраструктуры государства.

Федеральное казначейство продолжает переход с американской системы Oracle на отечественные решения в рамках программы импортозамещения. Об этом заявил руководитель Федерального казначейства РФ Роман Артюхин в студии «Известий» в рамках ПМЭФ.

«Это тот наш огромный проект, который мы делаем вместе с российскими компаниями-разработчиками по импортозамещению. Oracle — это система, в которой казначейство работало более десяти лет. <…> Наши разработчики показывают высочайший уровень компетентности и успешно решают такие задачи», — сказал Артюхин.

По его словам, Oracle долгие годы оставалась ключевой системой для работы казначейства. Именно в ней отражались все финансовые операции — от движения бюджетных средств до принятия обязательств и проведения кассовых выплат. Глава ведомства пояснил, что речь идет фактически о главной книге российской бюджетной системы, через которую проходили все без исключения транзакции и управленческие процессы. Ее замена является одной из самых сложных задач в рамках программы импортозамещения.

Артюхин отметил, что переход осуществляется по графику, утвержденному под руководством Министерства финансов РФ. Замена затрагивает не только систему учета операций, но и бухгалтерские сервисы, платежные механизмы, а также многочисленные отраслевые подсистемы Федерального казначейства.

По словам руководителя ведомства, российским разработчикам пришлось решать задачи, которые ранее выполняли крупнейшие международные технологические компании. Он подчеркнул, что отечественные специалисты смогли подтвердить высокий уровень профессионализма и способность создавать решения для критически важной государственной инфраструктуры.

Артюхин добавил, что реализация проекта позволяет постепенно отказаться от зарубежного программного обеспечения и обеспечить независимость ключевых финансовых систем государства.

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