За орбитой: Шмелева заявила о выходе центра «Сириус» на международный уровень

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем/5-tv.ru

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Российский подход к работе с талантами стал основой новых проектов за рубежом.

Образовательная модель центра «Сириус» получила международное развитие: в 2026 году на ее основе в Казахстане запускают школу и Центр по работе с талантливыми детьми. Об этом заявила председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Шмелевой, речь идет не о символическом заимствовании опыта, а о полноценном воспроизведении российской модели в другой стране. Она подчеркнула, что подход, созданный в «Сириусе», строится вокруг среды, в которой ребенок может раскрыть способности и затем реализовать себя.

«Школа и Центр по работе с талантами в Казахстане мы открываем. И как раз это тот случай, когда модель, которую мы создали в „Сириусе“ в России, когда правильная среда позволяет ребенку проявить себя, а потом состояться, она фактически воспроизводится в другой стране буквально. Не как ориентир, не как вдохновение, а как реально архитектурный, педагогический, если хотите, методический проект», — подчеркнула она.

Шмелева отметила, что «Сириус» прошел путь от экспериментальной площадки на юге России до образовательной системы, которую теперь используют на государственном уровне за пределами страны. По ее словам, методика центра считается передовой, и эту оценку разделяют в Казахстане.

«(Президент Казахстана. — Прим. ред.) Касым-Жомарт Кемелевич Токаев сказал о „Сириусе“ публично, в присутствии делегаций наших обеих стран, и назвал его очень полезным для подготовки кадров будущего. <…> Конечно, это вот, знаете, такое стратегическое задание от президента дружественной страны и, конечно, это очень ответственно», — объяснила Шмелева.

Она добавила, что запуск проектов в Казахстане стал для команды «Сириуса» большой ответственностью. При этом образовательные учреждения в Астане и Алма-Ате, по словам Шмелевой, не являются франшизой. Это самостоятельная структура, которая создается по российским образовательным, архитектурным и методическим стандартам.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей. Деловая программа включает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН. В центре обсуждений — баланс между конкуренцией и сотрудничеством в мировой экономике, структурные изменения в России, развитие социальной сферы, будущее технологий и новые инструменты роста.

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