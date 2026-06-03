Пашинян провалил запуск голубя мира на встрече с избирателями

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Птица сначала вернулась в руки премьеру, а затем рухнула на землю.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян потерпел фиаско на предвыборном мероприятии, пытаясь запустить в небо голубя как символ мира. Об этом свидетельствуют кадры онлайн-трансляции с его страницы в соцсети.

Инцидент произошел во время агитационной встречи с жителями Гегаркуникской области. Инициатива с птицей должна была символизировать наступление спокойных времен при нынешнем кабинете министров. Однако первый запуск обернулся конфузом — голубь, сделав круг, вернулся обратно в руки к Пашиняну.

Вторая попытка тоже неудачная — пернатый символ мира камнем рухнул на землю. Растерянный премьер поднял птицу и усадил себе на ладонь, видимо рассчитывая, что она сама взлетит, но та даже не пошевелилась, и в итоге ее вернули.

Парламентские выборы в Армении намечены на 7 июня. За депутатские мандаты борются 18 политических сил, включая правящую партию «Гражданский договор» во главе с Пашиняном.

Ранее на одной из встреч с электоратом действующий премьер приказал полиции вывести из толпы женщину, которая выразила с ним несогласие. Тогда он бездоказательно обвинил оппозиционного лидера Самвела Карапетяна в подкупе участницы за 200 тысяч драмов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Никола Пашиняна жестко критикуют в ходе предвыборной компании.

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